Kuzeyboru, Tran Thi Thanh Thuy ile Vedalaştı - Son Dakika
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Spor

Kuzeyboru, Tran Thi Thanh Thuy ile Vedalaştı

Kuzeyboru, Tran Thi Thanh Thuy ile Vedalaştı

Kuzeyboru, Vietnamlı yıldız oyuncu Tran Thi Thanh Thuy ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

14.11.2024 10:59
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VOLEYBOL Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, sezon başında Japon ekibi PFU Blue Cats'te forma giyen Vietnamlı yıldız oyuncu Tran Thi Thanh Thuy ile yollarını ayırdı.

Kuzeyboru Kulübü'nden yaptığı açıklamada, "Vietnamlı oyuncumuz Tran Thi Thanh Thuy ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Takımımıza katıldığı günden itibaren, hem takım arkadaşlarının, hem taraftarımız üzerinde bıraktığı güzel anılar için 4T'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Spor, Son Dakika

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