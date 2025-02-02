Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Recep Karakoç
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Yaren Işık, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay)
Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Gülçin Doğan)
Setler: 16-25, 25-17, 25-12, 25-18
Süre: 113 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kuzeyboru, seyircisi önünde Zerenspor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru, Zerenspor'u 3-1 ile Geçti - Son Dakika
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