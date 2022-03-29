KYK turnuvalarına Samsun yurtları damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

KYK turnuvalarına Samsun yurtları damga vurdu

29.03.2022 10:40
KYK turnuvalarına Samsun yurtları damga vurdu

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumları(KYK), yurtlar arasında düzenlenen voleybol, masa tenisi ve futbol turnuvasında şampiyon oldu.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumları(KYK), yurtlar arasında düzenlenen voleybol, masa tenisi ve futbol turnuvasında şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığa bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumak, geliştirilmek, sporu bir yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamak, serbest zamanlarını olumlu değerlendirmelerine katkı sunarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını temin etmek, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarışarak yeni arkadaşlar kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce farklı branşlarda iller arası turnuvalar düzenleniyor.

Bu çerçevede Karabük'te gerçekleşen voleybol turnuvasında, Trabzon'da yapılan masa tenisi kız ve erkek turnuvasında, Kastamonu'da düzenlenen iller arası futbol turnuvasında şampiyon Samsun KYK yurtları oldu. Ayrıca Adana'da gerçekleşen Badminton Türkiye Şampiyonası'nda erkek takımı Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Turnuvalara katılan öğrencilere yönelik ev sahibi il müdürlükleri tarafından turnuvanın gerçekleştirileceği şehrin tarihi, kültürel değerler hakkında bilgi edinilmesi amacıyla tematik geziler düzenlendi. - SAMSUN

KYK turnuvalarına Samsun yurtları damga vurdu
KYK turnuvalarına Samsun yurtları damga vurdu

YORUMLAR
500
Döşemealtı, Kaş deplasmanından 3 puanla döndü Döşemealtı, Kaş deplasmanından 3 puanla döndü

voleybol, gençlik, Futbol, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KYK turnuvalarına Samsun yurtları damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Zelenski, 3 konuda tavizsiz! İstanbul'a gelen heyete talimat verdi: Bu konularda ödün vermeyin!
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
10:45 Acun'un takımı Hull City transfer ataklarına başladı! Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif götürüldü
10:42 Rusya nükleer silah ihtimaline açıklık getirdi! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ülkemizin varlığının tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanacağız
10:42 Adnan Oktar tüm örgüt üyelerine talimat vermiş!
10:33 Ukrayna'nın Mariupol kentinde ilerleyen Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu
10:25 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı!
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:50:18. #1.11#
SON DAKİKA: KYK turnuvalarına Samsun yurtları damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement