Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmaya hazırlanıyor

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız yıldız, kulübe ilettiği mektupta opsiyonunu kullanmayacağını belirtti.

1 YILLIK OPSİYONU KULLANMAYACAK

L'Equipe'te yer alan habere göre, 2022 yılında PSG ile 2+1 yıllık yüklü bir sözleşme yapan Kylian Mbappe, opsiyonu kullanmayacak. Fransız yıldız, bu kararını kulübe yolladığı mektupla deklare etti.

REAL MADRID DEVREDE

Gelecek sene Mbappe'yi bedava bırakmak istemeyen PSG'nin yıldız futbolcunun satışına bu sene onay verebileceği belirtiliyor. Real Madrid'in Mbappe'ye kısa süre içerisinde teklif yapması bekleniyor.

MBAPPE'NİN KARNESİ

Mbappe bu sezon PSG formasıyla 43 maçta forma giydi. Fransız yıldız bu karşılaşmalarda 41 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.