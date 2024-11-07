Kylian Mbappe\'ye ağır darbe

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Fransa Milli Takımı'nın İsrail ve İtalya ile oynayacakları maçların aday kadrosu açıklandı. Kylian Mbappe üst üste ikinci kez Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilmedi.

MBAPPE DAVET EDİLMEDİ

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, üst üste ikinci kez milli takıma alınmadı. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps yaptığı açıklamada, "Mbappe ile görüştüm ve bu kararı aldım. Kylian bizimle olmak istedi. Bunun saha dışı olaylarla hiçbir ilgisi yok" dedi. Fransa, Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da İsrail ile, 17 Kasım'da ise İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa Milli Takımı'nın kadrosu şu şekilde;