Enes Ünal'a bomba teklif! Dünya devi, milli futbolcuyu kadrosuna dahil ediyor

Dünya devi Atletico Madrid, Getafe forması giyen Enes Ünal için harekete geçti. İspanyol ekibinin transferi kısa süre içerisinde bitirmek istediği belirtiliyor.
İspanya basınından AS'ın haberine göre, İspanya ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Atletico Madrid, Getafe'de bu sezon harika işlere imza atan Enes Ünal'ı transfer etmek için kolları sıvadı.
Atletico Madrid'in milli futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken, yıldız golcünün menajeriyle temasa geçildiği ifade edildi. Enes Ünal bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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