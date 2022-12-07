Enes Ünal'a bomba teklif! Dünya devi, milli futbolcuyu kadrosuna dahil ediyor - Son Dakika
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Enes Ünal'a bomba teklif! Dünya devi, milli futbolcuyu kadrosuna dahil ediyor

07.12.2022 14:22

La Liga ekibi Getafe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Enes Ünal'a Atletico Madrid göz dikti. Ocak ayında milli futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen İspanyol devi, Ünal'ın menajeriyle iletişime geçti.

Dünya devi Atletico Madrid, Getafe forması giyen Enes Ünal için harekete geçti. İspanyol ekibinin transferi kısa süre içerisinde bitirmek istediği belirtiliyor.

ENES ÜNAL İÇİN GEMİLERİ YAKTILAR

İspanya basınından AS'ın haberine göre, İspanya ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Atletico Madrid, Getafe'de bu sezon harika işlere imza atan Enes Ünal'ı transfer etmek için kolları sıvadı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Atletico Madrid'in milli futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken, yıldız golcünün menajeriyle temasa geçildiği ifade edildi. Enes Ünal bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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Atletico Madrid, Enes Ünal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enes Ünal'a bomba teklif! Dünya devi, milli futbolcuyu kadrosuna dahil ediyor - Son Dakika


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