La Liga'nın 11. haftasında Getafe, Sevilla'yı 3-1 mağlup etti, Enes Ünal gol attı

Getafe, La Lig'nin 11. haftasında evinde karşılaştığı Sevilla'yı 3-1 mağlup etti. Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal, 68. dakikada rakip fileleri havalandırdı.

La Lig'nin 11. haftasında Getafe sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını konuk takımın 1-0 önde tamamladığı müsabakayı ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla kazandı. Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Enes Ünal, 73. dakikada Martin Satriano ve 90+4. dakikada da Orel Mangala kaydetti. Sevilla'nın tek golü ise 19. dakikada Kike Salas'tan geldi.

Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini elde eden Getafe puanını 12'ye çıkarırken, Sevilla ise 4. yenilgisini aldı ve 17 puanda kaldı.

Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal, 11'de başladığı mücadelede 82. dakikada yerini Ivan Azon Monzon'a bıraktı. Ünal, ligde 2. gol sevincini yaşarken, toplamdaki gol sayısını 4'e yükseltti.