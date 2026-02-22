Ladik Belediyespor Turhalspor'u 2-1 mağlup etti.
Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmada orta hakem Yusuf Ziya Gündüz, yardımcı hakemler Haydar Avcı ve Serhat Yıldırım görev yaptı.
Ladik Belediyespor'un gollerini 51. dakikada Sefa Eryurt, 70. dakikada Hamza İpekçi kaydetti.
Turhalspor'un tek golünü ise 84. dakikada Kemal Çakı attı.
Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Ladik Belediyespor 3 puanın sahibi oldu.
Son Dakika › Spor › Ladik Belediyespor, Turhalspor'u Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?