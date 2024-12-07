Lakers, Hawks'a Uzatmada Yenildi - Son Dakika
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Lakers, Hawks'a Uzatmada Yenildi

LeBron James'in triple-double'ına rağmen Lakers, Hawks'a 134-132 mağlup oldu.

07.12.2024 10:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 yenildi.

NBA'de 7 maç oynandı. Lakers, deplasmanda Hawks'a 2 sayı farkla mağlup oldu.

Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Atlanta Hawks'ta Trae Young 31 sayı ve 20 asist ile "double-double" yaparken, de Andre Hunter ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.

Hawks, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Celtics'te Tatum'dan 34 sayı

Boston Celtics, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 111-105 yenerek son 11 maçta 10. galibiyetini elde etti.

Celtics'te Jayson Tatum, 34 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jaylen Brown ise 25 sayı kaydetti.

Bucks'ta Damian Lillard'ın 31 sayısı, Giannis Antetokounmpo'nun da 30 sayı ve 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers- Orlando Magic: 102-94

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 134-132 (uzatmalarda)

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 111-105

Chicago Bulls- Indiana Pacers: 123-132

San Antonio Spurs- Sacramento Kings: 113-140

Golden State Warriors- Minnesota Timberwolves: 90-107

Portland Trail Blazers- Utah Jazz: 99-141

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Lakers, Hawks'a Uzatmada Yenildi - Son Dakika

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