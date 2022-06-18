LaLiga'ya yükselecek son takımın belli olacağı Tenerife - Girona mücadelesi yarın saat 22.00'de başlayacak. Real Madrid 'in en yakın rakibine 13 puan fark atarak, 86 puanla şampiyon olarak tamamladığı 2021-22 sezonunda Granada , Levante ve Deportivo Alaves lige veda etmişti.

Kaynak: DHA

Valladolid, İspanya, D Smart, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › LaLiga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli oluyor - Son Dakika

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