Larne, Auda'yı Penaltılarla Geçti

UEFA Konferans Ligi'nde Letonya ekibi Auda'yı penaltılarla eleyen Kuzey İrlanda temsilcisi Larne, 2. eleme turuna yükseldi.
Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, tek maçla başladı.
İlk maçı 0-0 sona eren eşleşmenin rövanşında Auda ile Larne karşılaştı.
Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada ev sahibi Auda'ya penaltılarla 4-2 üstünlük sağlayan Larne, tur atlayan takım oldu.
Ligde 1. eleme turu rövanşları, yarın oynanacak 23 maçla tamamlanacak.
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