Las Vegas'ta Bekir Keser gümüş, Abdullah Toprak bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Las Vegas'ta Bekir Keser gümüş, Abdullah Toprak bronz madalya kazandı

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ABD'nin Las Vegas kentinde 7 gün süren 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bekir Keser gümüş, Abdullah Toprak bronz madalya kazandı. Türkiye organizasyonu 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadele eden milli sporculardan Bekir Keser gümüş, Abdullah Toprak ise bronz madalyanın sahibi oldu.

ABD'nin Las Vegas kentinde 7 gün süren organizasyon tamamlandı.

Türkiye'yi serbest stil 57 kiloda temsil eden Bekir Keser, şampiyonanın son gününde finalde güreşti. İlk maçında Hint Rohit Rohit'i 10-6 yenen Bekir, çeyrek finalde Moldovalı Ion Bulgaru'yu tuşla mağlup etti.

Yarı finalde Ermeni Arman Harutyunyan'ı 10-0 teknik üstünlükle geçen milli güreşçi, adını finale yazdırdı. Altın madalya müsabakasında Kazak Merey Bazarbayev'e mağlup olan Bekir Keser, gümüş madalya aldı.

Serbest stil 70 kiloda mücadele eden Abdullah Toprak ise bronz madalya karşılaşmasında Japon Taiga Ogino'yu 10-0 teknik üstünlükle yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Türkiye, şampiyonayı 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçiler şunlar:

Grekoromen:

Gümüş: Azat Sarıyar (67 kilo)

Bronz: Servet Angi (63 kilo), İbrahim Özdemir (72 kilo), Alperen Berber (87 kilo)

Kadınlar:

Gümüş: Şevval Çayır (53 kilo)

Bronz: Elmira Yasin (76 kilo)

Serbest stil:

Gümüş: Bekir Keser (57 kilo), Ahmet Yağan (86 kilo)

Bronz: Abdullah Toprak (70 kilo)

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriAbdullah ToprakTürkiyeGümüşDünyaSporSon Dakika

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