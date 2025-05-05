Lazer Saplantısı: Fenerbahçe Taraftarına Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Lazer Saplantısı: Fenerbahçe Taraftarına Ceza

Lazer Saplantısı: Fenerbahçe Taraftarına Ceza

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson'a lazer tutan taraftara 1 yıl men cezası verildi.

05.05.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde penaltı kullanacağı sırada Gedson Fernandes'in yüzüne lazer tutan B.Y., 'spordan men cezası' verilerek 1 yıl boyunca Fenerbahçe maçları öncesi ve sonrası imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 36'ncı dakikasında penaltı kullanmak için hazırlık yapan Gedson Fernande'e bir taraftar lazer tuttu. Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamazken, karşılaşmanın son bulmasıyla güvenlik güçleri lazer tutan şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

'KİMSEYE ZARAR VERME NİYETİM YOKTU'

B.Y. savcılık ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Savunmamı kendim yapacağım. Ben liseyi bitirdim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Vakit buldukça maçlara giderim. Daha önce adli bir olaya karışmadım. Dün bir arkadaşımla birlikte Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemek üzere stadın kuzey üst tribününde maçı takip ediyordum. Maçın 36. dakikasında penaltı pozisyonu oldu. Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecan ile yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI İMZA ATACAK

Şüpheli hakkında savcılık ifadesinin ardından 6222 sayılı yasa kapsamında 'spordan men cezası' verilerek 1 yıl boyunca Fenerbahçe maçları öncesi ve sonrası imza şeklinde tedbir kararı verildi.

Kaynak: DHA

Gedson Fernandes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güvenlik, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lazer Saplantısı: Fenerbahçe Taraftarına Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 19:00:26. #7.11#
SON DAKİKA: Lazer Saplantısı: Fenerbahçe Taraftarına Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.