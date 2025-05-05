Lazer Saplantısı: Fenerbahçe Taraftarına Ceza

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde penaltı kullanacağı sırada Gedson Fernandes'in yüzüne lazer tutan B.Y., 'spordan men cezası' verilerek 1 yıl boyunca Fenerbahçe maçları öncesi ve sonrası imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 36'ncı dakikasında penaltı kullanmak için hazırlık yapan Gedson Fernande'e bir taraftar lazer tuttu. Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamazken, karşılaşmanın son bulmasıyla güvenlik güçleri lazer tutan şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

'KİMSEYE ZARAR VERME NİYETİM YOKTU'

B.Y. savcılık ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Savunmamı kendim yapacağım. Ben liseyi bitirdim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Vakit buldukça maçlara giderim. Daha önce adli bir olaya karışmadım. Dün bir arkadaşımla birlikte Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemek üzere stadın kuzey üst tribününde maçı takip ediyordum. Maçın 36. dakikasında penaltı pozisyonu oldu. Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecan ile yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI İMZA ATACAK

Şüpheli hakkında savcılık ifadesinin ardından 6222 sayılı yasa kapsamında 'spordan men cezası' verilerek 1 yıl boyunca Fenerbahçe maçları öncesi ve sonrası imza şeklinde tedbir kararı verildi.