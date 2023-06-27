Lazio'nun ısrarı işe yaradı! Galatasaray, Lucas Torreira'nın bonservisini belirledi - Son Dakika
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Lazio'nun ısrarı işe yaradı! Galatasaray, Lucas Torreira'nın bonservisini belirledi

27.06.2023 10:33

Galatasaray forması ile geçen sezon ortaya koyduğu performansla harikalar çıkaran Lucas Torreira, Lazio'nun yoğun ısrarları sonrası kulüple masaya oturdu. Uruguaylı orta sahayı kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, resmi teklif gelmesi durumunda Lazio'ya kapıyı 30 milyon eurodan açacak.

Galatasaray'da sezonun en iyilerinden olan Lucas Torreira için Lazio'nın ısrarı sürüyor. Uruguaylı yıldız, İtalyan ekibiyle masaya otururken sarı-kırmızılılar bonservis pazarlığına 30 milyon eurodan başlayacak.

LAZIO İLE MASAYA OTURDU

Fanatik'te yer alan habere göre, Leandro Paredes transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın olan Galatasaray'a Torreira'dan kötü haber geldi. 27 yaşındaki ön libero, Lazio ile masaya oturdu.

KAPI 30 MİLYON EURODAN AÇILACAK

Galatasaray'dan ayrılmaya çok sıcak bakmayan Torreira'nın tavrı transferde belirgin rol oynayacak. Sarı-kırmızılılar ise Lazio'nun resmi teklif yapması durumunda kapıyı 30 milyon eurodan açacak.

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Son Dakika Spor Lazio'nun ısrarı işe yaradı! Galatasaray, Lucas Torreira'nın bonservisini belirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lazio'nun ısrarı işe yaradı! Galatasaray, Lucas Torreira'nın bonservisini belirledi - Son Dakika
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