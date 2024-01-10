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Lazio, Roma'yı 1-0 yenerek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Lazio, Roma'yı 1-0 yenerek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi

İtalya Kupası'nda oynanan başkent derbisinde Lazio, Roma'yı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Lazio'nun golünü Mattia Zaccagni penaltıdan attı. Maçta Pedro ve Sardar Azmoun kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lazio'nun yarı finaldeki rakibi, Juventus ile Frosinone arasında yapılacak maçın galibi olacak. Fiorentina ise daha önce Bologna'yı penaltılarla yenerek yarı finale çıkmıştı.

Lazio, Roma\'yı 1-0 yenerek İtalya Kupası\'nda yarı finale yükseldi
10.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:23
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İtalya Kupası'nda oynanan başkent derbisinde Roma'yı 1-0 yenen Lazio, yarı finale yükseldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Lazio, 51. dakikada Mattia Zaccagni'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

Lazio'da Pedro 90+6. dakikada, Roma'da ise Sardar Azmoun 90+10. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Roma'da ayrıca Gianluca Mancini, karşılaşmanın bitmesinin ardından kırmızı kart gördü.

Juventus ile Frosinone arasında yarın yapılacak maçın galibi, Lazio'nun yarı finaldeki rakibi olacak.

Daha önce Bologna'ya penaltılarla üstünlük kuran Fiorentina, kupada adını yarı finale yazdırmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Lazio, Roma'yı 1-0 yenerek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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