Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri İstifa Etti - Son Dakika
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Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri İstifa Etti

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri İstifa Etti

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin istifa ettiğini ve yerine Giovanni Martusciello'nin getirildiğini duyurdu. Sarri'nin Lazio'da geçirdiği süre boyunca 137 maça çıktığı ve 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldığı belirtildi.

13.03.2024 12:38  Güncelleme: 12:40
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin görevinden istifa ettiğini ve göreve Giovanni Martusciello'nin gerildiğini duyurdu.

Serie A temsilcisi Lazio, 65 yaşındaki İtalyan Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin görevinden istifa ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Sarri'nin istifa ettiği belirtilirken, emeklerinden dolayı İtalyan çalıştırıcıya teşekkür edildi. İtalyan takımı, Maurizio Sarri'nin yerine Giovanni Martusciello'nin gerildiğini duyurdu.

2021 yılında Lazio'nun başına geçen Sarri bu süreçte 137 karşılaşmaya çıkarken, 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

65 yaşındaki teknik adam, bu sezon Serie A'da oynadıkları 28 müsabakada ise 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda 40 puan topladı. Lazio ayrıca Avrupa kupalarında UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Alman ekibi Bayern Münih'e elendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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