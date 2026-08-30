Leao, Galatasaray'ı Tercih Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leao, Galatasaray'ı Tercih Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rafael Leao, büyük teklifler almasına rağmen Galatasaray'ı seçti, menajeri George Gardi açıkladı.

Galatasaray'ın son dönemdeki birçok transferinde görüşmeleri yürüten oyuncu menajeri George Gardi, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun büyük teklifler almasına rağmen sarı-kırmızılı takımı seçtiğini söyledi.

Gardi, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rafael Leao'nun transfer sürecinin karışık geçtiğini aktaran Gardi, "Leao için 3 haftadan daha uzun bir süredir uğraşıyorduk. İngiltere Premier Lig'den de teklifler vardı. Leao, İngiltere'ye de sıcak bakıyordu çünkü Premier Lig dünyanın en büyük liglerinden bir tanesiydi ama Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü. Burada Victor Osimhen, Leroy Sane ve büyük oyuncularla oynayacağını gördü. Onlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşılık verebileceğini gördü. Son güne kadar transferi gerçekleştirmekte büyük çaba sarf edildi. Daha düne kadar Aston Villa'nın teklifleri vardı. Oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktı ama Galatasaray'ın ona karşı olan sevgisini ve taraftarların tutkusunu gördüğü için burada oynamayı kabul etti." ifadelerini kullandı.

Leao'nun birçok farklı takımdan teklif aldığını aktaran Gardi, "İsim vermenin çok doğru olacağını düşünmüyorum. İtalya'daki ve İngiltere'deki kulüplerin teklifleri vardı. Türkiye'den de bir kulübün teklifi vardı ama oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. Leao için diğer kulüplerden daha büyük teklifler vardı ama o burayı seçti." dedi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Rafael Leao, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leao, Galatasaray'ı Tercih Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

00:35
Okan Buruk’tan transfer müjdesi
Okan Buruk'tan transfer müjdesi
00:20
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
00:18
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 02:09:58. #7.13#
SON DAKİKA: Leao, Galatasaray'ı Tercih Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement