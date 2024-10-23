LeBron ve Bronny James Tarihe Geçti

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NBA'de Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Minnesota Timberwolves maçında takım arkadaşı olan oğlu Bronny James ile birlikte parkede yer aldı ve ilk kez baba-oğul birlikte oynayarak tarihe geçti.

NBA'de yeni sezon iki karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı New York Knicks'i 132-109'luk skorla mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Boston'da Jayson Tatum 37 sayı, 10 asist, Derrick White 24 sayı, 4 asist ve Jaylen Brown 23 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. New York Knicks'te ise Jalen Brunson ile Miles McBride 22'şer sayı ile oynadı.

LeBron James ve oğlu Bronny James tarihe geçti

Los Angeles Lakers ise evinde mücadele ettiği Minnesota Timberwolves'u 110-103'lük skorla yenerek iyi bir başlangıca imza attı. Bu karşılaşmanın ayrı bir önemi de NBA tarihinde ilk kez baba ile oğlu beraber basketbol oynadı. Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, takım arkadaşı olan oğlu Bronny James ile parkede yer aldı ve NBA tarihinde bunu gerçekleştiren ilk baba ve oğlu olarak tarihe geçti.

Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaund ile double double yaparken, Rui Hachimura 18 sayı ve LeBron James de 16 sayı, 5 ribaund ile oynadı, Bronny James ise 1 ribaund ile maçı tamamladı. Minnesota'da ise Anthony Edwards 27 sayı, Julius Randle 16 ve Rudy Gobert de 13 sayı ile katkı verdi. - İSTANBUL