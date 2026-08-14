Lech Poznan, Klaksvik'i 5-0 Geçti - Son Dakika
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Lech Poznan, Klaksvik'i 5-0 Geçti

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Lech Poznan, Klaksvik'i 5-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanşları tek maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik, Polonya'nın Lech Poznan takımını ağırladı.

Lech Poznan, yoğun sis yüzünden Faroe Adaları'na vaktinde ulaşamaması nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada Allahyar Sayyadmanesh, Pablo Rodriguez, Antoni Kozubal, Daniel Hakans ve Patrik Walemark'ın golleriyle 5-0 galip geldi.

İlk maçı da 1-0 kazanan Lech Poznan, adını play-off turuna yazdırdı ve İsviçre ekibi Thun ile eşleşti.

Yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Klaksvik ise Letonya temsilcisi Riga'nın rakibi oldu.

Play-off turu maçları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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