Leeds United, taraftarlarının yaptığı Filistin karşıtı tezahüratı kınadı - Son Dakika
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Spor

Leeds United, taraftarlarının yaptığı Filistin karşıtı tezahüratı kınadı

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İngiltere Championship takımlarından Leeds United, bazı taraftarlarının İsrailli futbolcuları Manor Solomon için söylediği Filistin karşıtı tezahüratı kınadı.

28.12.2024 16:46  Güncelleme: 16:53
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İngiltere Championship zirvesinde yer alan ve Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Leeds United, bazı taraftarlarının İsrailli futbolcuları Manor Solomon için söylediği Filistin karşıtı tezahüratı ardından harekete geçti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ÇEKEN FİLİSTİN TEZAHÜRATI

Solomon'a sevgilerini göstermek isterken ayrımcılık içeren sözler sarf eden Leeds United taraftarları yaptıkları tezahüratta, "Aklımda Manor Salomon var ve o Filistin'den nefret ediyor" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.

Leeds United'dan Filistin tezahüratına kınama
Manor Solomon

KULÜPTEN KINAMA GELDİ

Bunun üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Leeds United basın sözcüsü, kulübün bu duruma kayıtsız kalamayacağını söyleyerek "Kulüp bu davranışı kınıyor. Her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz" ifadelerini kullandı.

Leeds United, taraftarlarının yaptığı Filistin karşıtı tezahüratı kınadı

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Son Dakika Spor Leeds United, taraftarlarının yaptığı Filistin karşıtı tezahüratı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    çelikk tambir Süzeme0E 23 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sende iyi o.e olur kitabını skmm senin PC kurusu 3 15 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    Filistin halkı Osmanlı'dan nefret etmiyor. İngiliz beslemesi idarecileri nefret ediyordu çünkü Osmanlı onlara yanlış yaptıkları zaman acımıyordu. 600 yıl 3 kıtada var olmak naif olmakla mümkün müydü hem de 500 yıl önce? Tarih bilgisi olmayanların burada ecadadı kötülemesi akıl alır gibi değil. 12 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o ev Ferhat 11 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Sizede Bu Yakışır 4 1 Yanıtla
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