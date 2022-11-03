Almanya'ya Werner şoku! Yaşadığı sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek - Son Dakika
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Almanya'ya Werner şoku! Yaşadığı sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

03.11.2022 19:25

Alman ekibi Leipzig'in Shakhtar Donetsk ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Timo Werner, Almanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Yıldız golcünün yılın geri kalanında da forma giyemeyeceği açıklandı.

2022 Dünya Kupası öncesi Almanya Milli Takımı, Timo Werner'den gelen haberle sarsıldı. Liepzig'in Shakhtar Donetsk karşısında oynadığı maçta sakatlanan yıldız golcü, Katar'a gidemeyecek.

MİLLİ TAKIM FORMASI GİYEMEYECEK

RB Leipzig ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Alman golcü Timo Werner, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek. Yıldız golcünün, Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunmayacağı belirtildi.

YILIN GERİ KALANINDA YOK

Dünya Kupası'nda oynayamayacak Timo Werner'in sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Alman golcü, yılın geri kalanında sahalardan uzak kalacak.

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SON DAKİKA: Almanya'ya Werner şoku! Yaşadığı sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek - Son Dakika
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