2022 Dünya Kupası öncesi Almanya Milli Takımı, Timo Werner'den gelen haberle sarsıldı. Liepzig'in Shakhtar Donetsk karşısında oynadığı maçta sakatlanan yıldız golcü, Katar'a gidemeyecek.
RB Leipzig ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Alman golcü Timo Werner, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek. Yıldız golcünün, Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunmayacağı belirtildi.
Dünya Kupası'nda oynayamayacak Timo Werner'in sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Alman golcü, yılın geri kalanında sahalardan uzak kalacak.
Son Dakika › Spor › Almanya'ya Werner şoku! Yaşadığı sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek - Son Dakika