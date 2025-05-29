Lena Esen: Dansın Yıldızı - Son Dakika
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Spor

Lena Esen: Dansın Yıldızı

Lena Esen: Dansın Yıldızı
29.05.2025 11:14
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8 yılda 100'den fazla madalya kazanan Lena, dünya sıralamasında birinci oldu ve 'yıldızlar' kategorisine geçiyor.

Dansla 3 yaşında tanışan Lena Esen, geçen 8 yıla 100'den fazla madalya sığdırdı, Dünya Dans Sporları Federasyonunun dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

İzmir'de yaşayan Lena Esen, dans antrenörü anne ve babası sayesinde doğumundan itibaren dans salonlarına gitmeye başladı. Dansçılarla büyüyen Lena, yürümeye başlayıp dans edebilecek çağa geldiğinde etrafındakilerle dans etmeye başladı.

Anne ve babasının yönlendirmesiyle dans etmeyi hayatının bir parçası haline getiren Lena, henüz 4 yaşında ilk uluslararası dans yarışmasına katıldı. Lena Esen, Yunanistan'daki organizasyonda yaş grubunda birincilik elde etti.

Türkiye'de katıldığı çok sayıda yarışmada birinci olan Lena, son olarak Gürcistan'da 17 Mayıs'ta yapılan Kafkasya Kupası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Kısa sporculuk geçmişini 100'den fazla madalya ve kupayla süsleyen başarılı dansçı, uluslararası şampiyonalarda topladığı 1845 puanla Dünya Dans Sporları Federasyonunun sıralamasında yaş grubunda birinci oldu.

Artık "yıldızlar" kategorisinde yarışacak

Lena Esen, AA muhabirine, dans ederken çok mutlu olduğunu ve özgür hissettiğini söyledi.

Antrenör olan anne ve babasının verdiği derslere katılarak dans etmeyi öğrendiğini anlatan Lena, "Derslerim olmadığı zaman Dünya Şampiyonası'na giden ablalarımın derslerine giriyorum. Kız takımıyla dünya ikincisi olmuştuk ama solo dans etmeyi seviyorum." dedi.

Her yaşta dünyanın en iyi dansçısı olmak istediğini vurgulayan İzmirli sporcu, "Hedefim, kendi kategorimde her zaman birinci olmak. Bebeklikten beri dans kursundayım. Sabah geliyorduk, akşam eve gidiyorduk. Bütün günüm burada geçiyordu. Aslında annemin karnından beri dans ediyorum." diye konuştu.

Baba Arman Esen de kızlarının dansa ilgi duyması için özel çaba harcamadıklarını belirtti.

Kızının şampiyonaya hazırlanan diğer sporcuları izlerken dansın zorluklarını gördüğünü anlatan Esen, "Öğrencilerimin disiplin, sorumluluk, ciddiyet, zorluk ve mücadeleyle ilgili tüm durumlarına Lena şahitlik etti. Ben sporcuların antrenörlüklerini yaparken Lena hep ayak ucumda, sağımda solumda. Bütün uyarıları gördü." ifadelerini kullandı.

Esen, kızının 2018 yılında 4 yaşındayken Yunanistan'da solo kız yarışmalarında birincilik aldığını hatırlatarak, bunun kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.

Uluslararası yarışmaların çok zor olduğunu, buna rağmen hep madalyalarla döndüklerini kaydeden Esen, gelecek yıl mücadele edeceği "yıldızlar" kategorisinde de başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dünya, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lena Esen: Dansın Yıldızı - Son Dakika

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