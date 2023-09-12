Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma süreci yönetimi bezdirdi

Süper Lig'den gelen teklifleri kabul etmeyen Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma sürecini ağırdan alması yönetimin tepkisini çekti.
Pendikspor'un da ilgilendiği futbolcu Dubois, Galatasaray'dan ayrılmıyor. Tekliflere oldukça geç dönen ve işi ağırdan alan futbolcu sarı-kırmızılı yönetime yaka silktirdi.
Leo Dubois, Galatasaray formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı. Fransız sağ bek bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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