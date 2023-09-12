Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma süreci yönetimi bezdirdi - Son Dakika

Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma süreci yönetimi bezdirdi

Son Güncelleme: 12.09.2023 11:18

Süper Lig'den gelen teklifleri kabul etmeyen Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma sürecini ağırdan alması yönetimin tepkisini çekti.

Süper Lig'den gelen teklifleri kabul etmeyen Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma sürecini ağırdan alması yönetimin tepkisini çekti.

YÖNETİMİ BEZDİRDİ

Pendikspor'un da ilgilendiği futbolcu Dubois, Galatasaray'dan ayrılmıyor. Tekliflere oldukça geç dönen ve işi ağırdan alan futbolcu sarı-kırmızılı yönetime yaka silktirdi.

GALATASARAY KARİYERİ

Leo Dubois, Galatasaray formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı. Fransız sağ bek bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma süreci yönetimi bezdirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma süreci yönetimi bezdirdi - Son Dakika
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