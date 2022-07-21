Leo Dubois, İstanbul'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Leo Dubois, İstanbul'a geldi

21.07.2022 00:46
Leo Dubois, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün Lyon'dan kadrosuna katacağı savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul'a geldi. Havalimanı'nda bir grup sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı 27 yaşındaki oyuncu, ardından dinlenmek üzere kalacağı otele doğru yola çıktı. Dubois'in sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Galatasaray, Dubois'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu Galatasaray, Dubois'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kaynak: İHA

Galatasaray, İstanbul, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leo Dubois, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
22:54 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
22:16 Aydın'da 11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının cinayetinde sır perdesi aralandı: Katil ev sahibi çıktı
22:06 Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 00:53:07. #1.11#
SON DAKİKA: Leo Dubois, İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement