Sarı-kırmızılı kulübün Lyon 'dan kadrosuna katacağı savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul'a geldi. Havalimanı'nda bir grup sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı 27 yaşındaki oyuncu, ardından dinlenmek üzere kalacağı otele doğru yola çıktı. Dubois'in sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Leo Dubois, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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