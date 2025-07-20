Galatasaray'a transferiyle tüm dünyada ses getiren Leroy Sane, kısa süre içinde kampa katılmaya hazırlanırken, abisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Alman basınında yer alan habere göre; Leroy Sane'nin abisi olan 30 yaşındaki golcü futbolcu Kim Sane, kendisine Türkiye'den bir takım buldu ve gelecek günlerde ülkeye gelecek. Haberde, abi Sane'nin TFF 1. Lig ekibi Boluspor'la deneme idmanlarına çıkacağı belirtildi.
Daha önce KFC Uerdingen ve Wattenscheid 09 formalarını giyen tecrübeli futbolcu nisan ayından bu yana boştaydı. Kariyerinde 102 maça çıkan Kim Sane, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Leroy Sane'nin abisi de Türkiye'ye geliyor! İşte o takım - Son Dakika
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