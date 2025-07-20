Leroy Sane\'nin abisi de Türkiye\'ye geliyor! İşte o takım

Galatasaray'a transferiyle tüm dünyada ses getiren Leroy Sane, kısa süre içinde kampa katılmaya hazırlanırken, abisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ABİSİ DE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Leroy Sane'nin abisi olan 30 yaşındaki golcü futbolcu Kim Sane, kendisine Türkiye'den bir takım buldu ve gelecek günlerde ülkeye gelecek. Haberde, abi Sane'nin TFF 1. Lig ekibi Boluspor'la deneme idmanlarına çıkacağı belirtildi.

KARİYERİ

Daha önce KFC Uerdingen ve Wattenscheid 09 formalarını giyen tecrübeli futbolcu nisan ayından bu yana boştaydı. Kariyerinde 102 maça çıkan Kim Sane, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.