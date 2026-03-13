Leroy Sane'ye 2 Maç Men Cezası - Son Dakika
Leroy Sane'ye 2 Maç Men Cezası

13.03.2026 13:27
TFF, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan sarı-kırmızılı oyuncu Leroy Sane'ye "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" sebebiyle 2 maç men cezası uyguladı.

Yine geçen hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Zecorner Kayserisporlu futbolcu Dorukhan Toköz de benzer gerekçeyle 2 müsabakadan men edildi.

Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, Galatasaray derbisinde "hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezası aldı.

Fenerbahçe-Samsunspor maçında Fenerbahçe görevlisi Emir Hulusi Yolaç ve antrenör Umberto Tedesco'ya ise farklı sebeplerle 1'er maç men ve 80 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş'a 3 milyon 460 bin lira ceza

PFDK, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 3 milyon 460 bin, Galatasaray'a 1 milyon 412 bin, Kayserispor'a 1 milyon 180 bin, Trabzonspor'a 880 bin, Kocaelispor'a 760 bin, Samsunspor'a 443 bin, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'e 220 bin lira para cezası verdi.

Disiplin kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Samsunspor, Zecorner Kayserispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

Ayrıca, Kayserispor Kulübü görevlisi Mustafa Baki Ersoy ise 40 bin lira ve 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig ekipleri SMS Grup Sarıyer'e 380 bin, Özbelsan Sivasspor'a ise çeşitli sebeplerden dolayı 80 bin lira para cezası uygulandı.

Alagöz Holding Iğdır FK oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ve Sipay Bodrum FK futbolcusu Dino Hotic, "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul" gerekçesiyle 2'şer maçtan men cezası aldı.

Kurul, SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor, Erzurumspor FK, Özbelsan Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

