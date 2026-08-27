Letonya, Macaristan'ı 3-2 Yendi - Son Dakika
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Letonya, Macaristan'ı 3-2 Yendi

Letonya, Macaristan\'ı 3-2 Yendi
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Letonya, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-2 mağlup ederek grup galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Letonya: Rita, Dolotova, Neciporuka, Struka, Levinska, Jurdza (Grundmane, Kramena, Dambrehte, Vagele)

Macaristan: Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak, Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss (Kertesz, Luca Nemeth, Eszter Zsombok, Pampuch, Nora Kiss)

Setler: 25-22, 18-25, 21-25, 33-31, 15-13

Süre: 159 dakika (36, 27, 31, 45, 20)

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Letonya, Macaristan'ı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Letonya, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Macaristan ise A Grubu'ndaki 4. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Macaristan, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Letonya, Macaristan'ı 3-2 Yendi - Son Dakika

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