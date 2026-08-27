Letonya, Macaristan'ı 3-2 Yendi
Letonya, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-2 mağlup ederek grup galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Letonya: Rita, Dolotova, Neciporuka, Struka, Levinska, Jurdza (Grundmane, Kramena, Dambrehte, Vagele)
Macaristan: Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak, Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss (Kertesz, Luca Nemeth, Eszter Zsombok, Pampuch, Nora Kiss)
Setler: 25-22, 18-25, 21-25, 33-31, 15-13
Süre: 159 dakika (36, 27, 31, 45, 20)
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Letonya, Macaristan'ı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Letonya, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Macaristan ise A Grubu'ndaki 4. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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