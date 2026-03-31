Letonya ve Lüksemburg C Ligi'nde

UEFA Uluslar C/D Ligi play-off turu rövanş maçları tamamlandı.

Letonya, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Cebelitarık'ı Antonijs Cernomordijs'in 90+3. dakikada attığı golle aynı skorla mağlup etti.

İlk maçı 2-0 kazanan Lüksemburg ise evinde Malta'yı Vincent Thill'in 20, Danel Sinani'nin 50 ve Tomas Moreira'nın 70. dakikada kaydettiği gollerle 3-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Letonya ve Lüksemburg, yeniden C Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Cebelitarık ve Malta ise D Ligi'nde kaldı.