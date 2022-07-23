Levent Eriş, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi - Son Dakika
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Levent Eriş, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi

23.07.2022 12:23
Levent Eriş, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi

Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın Teknik Direktörü Levent Eriş, Afyonkarahisar kampı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın Teknik Direktörü Levent Eriş, Afyonkarahisar kampı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Eriş, "Herkesin izlemekten keyif alacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. İnatçı, savaşçı, saha içinde kaybetmeyi sevmeyen bir takım olacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübümüz, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampını tamamladı. Teknik Direktörümüz Levent Eriş, Afyonkarahisar kampı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Levent Eriş, Manisa'da başlayan ve Afyonkarahisar'da devam eden verimli bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

"Çok yoğun ama verimli bir kamp dönemi geçirdik"

Yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarını kaydeden Eriş, "Genç oyuncuları görmek, onları değerlendirmek adına çalışmalarımız çok önce başlamıştı. 16 Haziran'dan itibaren de takım halinde Manisa'da bir kamp süreci yaşadık. 27 Haziran'da da 2. etap diye düşündüğümüz Afyonkarahisar kampımız başlamıştı. Afyonkarahisar kampımız daha çok fiziksel çalışmaların yer aldığı bir süreç oldu. Daha sonra 3. etap olarak değerlendirdiğimiz bölümde de takımımızı lige hazırlama adına çalışmalar yaptık. Çok yoğun ama verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hem genç oyuncularımız hem de geçen sezon takıma dahil olan ama sezon başı kampı yaşamayan oyuncularımızın iyi bir kamp geçirmelerini sağladık. Bu açıdan son derece olumlu bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"Nokta transferler yapmak istiyoruz"

Transfer konusuna da değinen ve sabırlı bir şekilde yol aldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Gönderilen yabancı oyuncu sayımızın fazla oluşu, yerli oyunculardan da yollarımızı ayırmak istediğimiz isimler olması ve yeni bir yapılanmaya girmiş olmamız nedeniyle transferi sabırlı bir şekilde yürütüyoruz. Burak Altıparmak ve Mert Kuyucu takviyeleriyle transfere başladık. Biz her istediğimiz oyuncuyu alabilecek güçte bir takımız ama nokta transferler yapmak istiyoruz. Transfer konusunda yoğun bir çalışma sürüyor. Bunun sonucunda takımımıza fayda sağlayacak en iyi transferleri yapacağımıza inanıyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Kaybetmeyi sevmeyen bir takım olacağız"

Yeni sezonda futbolseverlere güzel bir takım izlettirmek istediklerini de vurgulayan Eriş, "Teknik adamlık kariyerimde çok şükür Manisa'da hiç başarısız bir sezon geçirmedim. Hep başarı ve şampiyonluklar elde ettik. Bugün de Manisa Futbol Kulübü ile yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Herkesin izlemekten keyif alacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Sonucun nereye varacağını bilemiyoruz ama takım bütünlüğünü ortaya koyarak futbolseverlerin keyifle izleyeceği bir futbol izlettirmeyi hedefliyoruz. Asla pes etmeyen, müsabakanın son saniyesine kadar sahada mücadele eden bir takım seyrettireceğimizden hiç kuşkum yok. İnatçı, savaşçı, saha içinde kaybetmeyi sevmeyen bir takım olacağız. Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de güzel bir sezon yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Manisalı futbolseverlerin bize destek olacağından şüphem yok"

Son olarak Manisalı futbolseverlere seslenen Levent Eriş, "Manisa Futbol Kulübü, Manisa'da herkesin ilgiyle takip ettiği bir kulüp haline geldi. Manisa şehri futbolu çok seven bir şehir. İyi bir takım oluşturduğumuzda ve sahada iyi mücadele ettiğimizde Manisalı futbolseverlerin bize destek olacağından şüphem yok. Sadece bize inansınlar ve bize destek olsunlar. Hep beraber mutlu bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Taraftar ne kadar yoğunlaşırsa işimiz o kadar kolaylaşır. Manisa Futbol Kulübü'nü benimseyen, Manisa Futbol Kulübü için tribüne gelecek olan taraftarların her geçen gün daha da artacağına yürekten inanıyorum" dedi. - MANİSA

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Levent Eriş'ten transfer dönemine ilişkin önemli açıklama Levent Eriş'ten transfer dönemine ilişkin önemli açıklama Manisa FK'da Eriş çok umutlu Manisa FK'da Eriş çok umutlu
Kaynak: İHA

Karahisar, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Levent Eriş, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi - Son Dakika

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