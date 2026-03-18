Levent Mercan'da Kısmi Adale Yırtığı

FENERBAHÇE, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmı yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Levent Mercan, ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında devre arasında oyundan çıkmıştı. Oyuna devam edemeyen Levent Mercan'ın sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten Levent Mercan'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullandı.