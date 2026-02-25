Levent Mercan: Takıma Güveniyorum - Son Dakika
Levent Mercan: Takıma Güveniyorum

25.02.2026 13:22
Fenerbahçeli Levent Mercan, sakatlık sürecini aşarak takıma katkı sağlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE forması giyen Levent Mercan, "Biz takım olarak iyi bir birlik ve beraberlik yaşıyoruz. Kimse sakatlık istemez. Futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım. Her futbolcu her pozisyonda en iyi şekilde kendisini göstermesi lazım. Takıma çok güveniyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan döndükten sonra takıma en iyi şekilde yardım etmek istediğini söyleyen Levent Mercan, "Kendimi iyi hissediyorum. 5-6 hafta sonra tekrar maç oynamak herkes için zor bir dönemdir. Benim için de öyle. Takıma en iyi şekilde nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

'KASIMPAŞA MAÇI HEPİMİZ İÇİN ÇOK ZORDU'

Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını ancak 3 puanı alamadıklarını belirten Levent, "Tabii ki o maç hepimiz için çok zordu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada attığımız golle herkes bizim 3 puanı almamızı bekliyordu. Son dakikada öyle şeyler olabilir. Tabii ki hepimiz çok üzgünüz. Unutup diğer maçlara odaklanmamız lazım. Daha çok erken" sözlerini sarf etti.

'BENİM İÇİN EN RAHAT POZİSYON SOL BEK'

Sol bek pozisyonunda rahat ettiğini dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Her futbolcu için bu tarz şeyler oluyor. Zaman zaman farklı pozisyonda oynaman lazım. Hoca beni başka bir bölgede oynatmak istiyorsa hazır olurum. Benim için en rahat pozisyon sol bek. Böyle dönemlerde futbolcular her pozisyonda oynamaya hazır olması lazım" dedi.

'KİMSE SAKATLIK İSTEMEZ'

Kimsenin sakatlık istemeyeceğini ancak futbolda bu tarz şeyler olduğuna değinen Levent, "Biz takım olarak iyi bir birlik ve beraberlik yaşıyoruz. Kimse sakatlık istemez. Futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım. Her futbolcu her pozisyonda en iyi şekilde kendisini göstermesi lazım. Takıma çok güveniyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

