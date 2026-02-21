Levent Şahin: Dalgınlıkla Mağlup Olduk - Son Dakika
Levent Şahin: Dalgınlıkla Mağlup Olduk

21.02.2026 16:35
Gençlerbirliği, Eyüpspor'a 1-0 kaybetti. Şahin, oyunun kontrolünü elinde bulundurduklarını belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, Eyüpspor maçında oyun kontrolüne dikkat çekerek, "Topa sahip olursak üretkenlik anlamında pozisyon ortaya çıkıyor. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadık. Ani bir dalgınlıkla gol yedik. Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maça kötü başladıklarını belirten Şahin, "Sonrasında oyunun kontrolünü elimize aldığımızı düşünüyorum. 41. dakikada Goutas'ın çıkması oyunumuzu etkiledi. Devrenin 0-0 bitmesini bizim için avantaj olduğu düşünüyordum. 60-80. dakikalar arası oyun kontrolü tamamen bize geçtiğini, topa sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Topa sahip olursak üretkenlik anlamında pozisyon ortaya çıkıyor. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadık. Ani bir dalgınlıkla gol yedik. Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk. Önümüzde Kayserispor maçı var, yarından itibaren ona konsantre olacağız. Rakibe de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Oyunu domine etmeleri bizler adına mutluluk verici"

Levent Şahin, ligin kalan bölümüne dair hedefleriyle ilgili ise, "Berabere biten ve en fazla öndeyken mağlup olan takımız. Buna çalışacağız. Bununla ilgili önlemlerimizi alacağız. Süreç açısından bugün sadece bir maç kaybedildi. Geneline baktığınızda motive eden, en güzel şey oyuncuların 90 dakika boyunca ve golden sonra da oyun disiplininden kopmamaları, oyunu domine etmeleri bizler adına mutluluk verici" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Levent Şahin, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Levent Şahin: Dalgınlıkla Mağlup Olduk - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.