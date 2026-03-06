Levent Şahin'den Veda Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Levent Şahin'den Veda Mesajı

06.03.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği'nden ayrılan Levent Şahin, kulübün sorunları nedeniyle zorunlu ayrılığını açıkladı.

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Teknik Direktör Levent Şahin, veda mesajı yayımladı.

Levent Şahin mesajında, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün kültürünü benimseyerek büyüyen ve değerlerine duyduğu sonsuz saygı doğrultusunda hareket eden bir teknik direktör olarak kulübümüze yardımcı olabilmek adına çok kısa süre önce kabul ettiğim görevimden karşılıklı varılan mutabakat doğrultusunda ayrıldığımı paylaşmak isterim. Türkiye Kupası'nda oynadığımız son müsabaka öncesinde ve sonrasında, kulüp içinde uzun bir müddettir devam ettiğini anladığım birtakım sorunların çözüme kavuşmasının mümkün olmadığını maalesef yaşayarak tecrübe ettim. Unutulmamalıdır ki; Gençlerbirliği Spor Kulübü, isimlerden büyüktür. Dolayısıyla sürece ve kulübümüze zarar vermemek adına zorunlu olduğunu gördüğüm bu adımı atmamız gerektiğine inandım. Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne devam eden sezonda tüm kalbimle başarılar diliyorum. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan bu büyük kulübün adına ve tarihten gelen müstesna mirasına yakışır şekilde yönetilmesini umuyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Levent Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Levent Şahin'den Veda Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:56:38. #7.13#
SON DAKİKA: Levent Şahin'den Veda Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.