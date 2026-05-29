Levi's Stadyumu 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

29.05.2026 12:18
Silikon Vadisi'ndeki Levi's Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası için interaktif deneyimler sunacak.

ABD'nin teknoloji merkezi Silikon Vadisi'nin kalbindeki San Francisco yakınlarında yer alan Levi's Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın önemli noktalarından birisi olmaya hazırlanıyor.

"Dünyanın en yüksek teknolojili stadyumu" vizyonuyla inşa edilen tesis, turnuva boyunca futbolseverlere eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

HNTB mimarlık firması tarafından tasarlanan ve 17 Temmuz 2014 tarihinde kapılarını açan Levi's Stadyumu, 1,2 milyar dolarlık yatırımla inşa edildi.

Yaklaşık 172 bin metrekarelik alana yayılan stadyum, sürdürülebilir mimarisi ve teknolojik entegrasyonuyla dikkati çekiyor.

Açıldığı günden bu yana spor ve eğlence dünyasının merkezlerinden biri haline gelen Levi's Stadyumu, Super Bowl 50, 2016 Copa America Centenario gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Stadyum, yüksek kapasitesi ve modern altyapısıyla global etkinliklerin duraklarından biri konumunda yer alıyor.

Levi's Stadyumu, NFL'in köklü takımlarından San Francisco 49ers'a ev sahipliği yapıyor.

Stadyumdaki ilk sportif etkinlik ise 2 Ağustos 2014 tarihinde, MLS takımları San Jose Earthquakes ile Seattle Sounders arasında oynanan futbol maçı oldu.

Bu tarihi müsabakadaki ilk golü, San Jose Earthquakes forması giyen Yannick Djalo kaydetti.

Amerikan futbolu müsabakalarında 68 bin 500 seyirci kapasitesine sahip stadyum, özel etkinliklerde 75 binin üzerine çıkabiliyor.

Stadyum, 2019 yılındaki Kolej Futbolu Şampiyonası finalinde 74 bin 814 seyirciyi ağırladı.

Stadyum, sporun ötesinde popüler kültürün de buluşma noktası olarak ön plana çıkıyor.

Beyonce, Taylor Swift, Coldplay ve The Rolling Stones gibi dünyanın en büyük sanatçıları ve grupları, stadyumun geniş kapasitesi ve gelişmiş ses sistemleri sayesinde bu dev arenada binlerce hayranıyla buluştu.

Levi's Stadyumu, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

Stadyum çevresindeki teknoloji kampüsleri ve geniş alanlar, futbolseverler için turnuva süresince interaktif taraftar parklarına dönüştürülecek.

Silikon Vadisi'nin inovasyon ruhunu yansıtan dijital deneyim alanları, stadyum çevresindeki etkinliklerin merkezinde yer alacak.

Bölgedeki yerel otoriteler ve turnuva komitesi, maç günlerinde stadyuma ulaşımı kolaylaştırmak için ek hatlar açarken Santa Clara ve San Francisco bölgelerinde futbolun kültürel çeşitliliğine yönelik çok sayıda ücretsiz etkinlik ve izleme noktası da planlıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:40:08.
