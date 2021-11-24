Lewandowski, adeta imkansızı başardı! Şampiyonlar Ligi'nde kırılması güç bir rekora imza attı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Alman devi, Ukrayna'da kar yağışı altında oynanan mücadelede Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti ve son 16'ya kalmayı garantiledi.

LEWANDOWSKI'DEN TARİHİ BAŞARI

Karşılaşmanın 14. dakikasında Bayern Münih'i öne geçiren golü atan Lewandowski ise tarihi bir başarıya imza attı. Polonyalı yıldız, Devler Ligi'nde üst üste 9 maçta gol atma serisi yakalayan ilk futbolcu olarak rekor kırdı.