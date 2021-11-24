Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Alman devi, Ukrayna'da kar yağışı altında oynanan mücadelede Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti ve son 16'ya kalmayı garantiledi.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Bayern Münih'i öne geçiren golü atan Lewandowski ise tarihi bir başarıya imza attı. Polonyalı yıldız, Devler Ligi'nde üst üste 9 maçta gol atma serisi yakalayan ilk futbolcu olarak rekor kırdı.
Son Dakika › Spor › Lewandowski, adeta imkansızı başardı! Şampiyonlar Ligi'nde kırılması güç bir rekora imza attı - Son Dakika Spor