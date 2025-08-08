Lewandowski Sakatlandı, Gamper Kupası'nda Yok

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Polonyalı golcü futbolcusu Robert Lewandowski'nin sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, Lewandowski'nin sol uyluğunda "hamstring" sakatlığı tespit edildiği ve Pazar günü oynanacak Gamper Kupası'ndaki Como'ya karşı forma giyemeyeceği belirtildi.
36 yaşındaki forvet, geçen sezon Barcelona'da 52 maçta 42 gol kaydetti.
