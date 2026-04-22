Leyla\'nın Avrupa Şampiyonası Hedefi

22.04.2026 11:23
Kayserili 15 yaşındaki Leyla, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya peşinde.

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki Leyla Dulda, geçen yıl Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda elde ettiği beşincilikten sonra bu yıl Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Leyla, geçen yıl Bulgaristan'ın Albena kentinde gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda beşinci olmayı başardı.

Leyla, yurt dışındaki ilk deneyimi olması nedeniyle dünya şampiyonluğu hedefinin gerisinde kalsa da düzenli çalışıp yeniden Türkiye şampiyonu olarak, mayısta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antrenmanlarına aralıksız devam eden Leyla, dünya beşinciliğinin ardından Avrupa şampiyonu olarak ülkesine altın madalyayla dönmek istiyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Gençlik ERVA Spor Kulübü sporcusu Leyla Dulda, AA muhabirine, hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

"Hedef birincilik"

Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı her zaman yukarıya taşımak istediğini belirten Leyla, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'nda hedefim birincilikti olmadı ama bu sene Avrupa'da olacak. Mayısta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Hedefim birinci olmak. Oradan sonra da Dünya Şampiyonası var. Geçen seferki beşinciliğimi, bu sefer zirveye taşıyacağım. 15 yaş altında, 60 kilogramda mücadele edeceğim. Hedef birincilik. Başka hedeflere yer yok. Dünya Şampiyonası'ndaki başarımı Avrupa Şampiyonası'nda devam ettirmek istiyorum."

Leyla, çevresindekilerin bilek güreşi yaptığına şaşırdığını ancak emek ve çabayla birçok başarıya ulaştığını dile getirdi.

Başarı elde ettikçe herkesin güvenini kazandığını vurgulayan Leyla, "Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırarak istiyorum. İki kolda da birinci olup 4 madalya sahibi olmak istiyorum." dedi.

"İnşallah şampiyon olacağız"

Antrenör Davut Gökdoğan da Leyla'nın şampiyonalara bu yıl daha tecrübeli şekilde katılacağını ifade etti.

Gökdoğan, geçen yıl istedikleri başarının gerisinde kaldıklarını belirterek, "Bu sene yarışlara daha çok çalışarak girdik. Sporcumuz, her iki kolda da Türkiye Şampiyonu oldu. Mayısta Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Ümidim inşallah her iki kolda da Avrupa Şampiyonu olması. 15 yaş altı kategorisinde yarışıyor. İnşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

