Licka'dan sert eleştiri: 'Böyle futbol oynanmaz'

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, takım olarak üçüncü bölgede çok zayıf kaldıklarını belirtti.

Marcel Licka, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçta teknik olarak çok kötü olduklarını dile getiren Çek teknik adam, "3-4 pas yapamadık. 5 metre pas veremedik. Rakibe topu adeta hediye ettik. Başakşehir'e karşı 5 metreye pas veremezseniz, acı çekersiniz. İlk yarıda basit pas hataları yaptık. İkinci yarıda da aynı hataları yaptık. Dikine oynayabileceğimiz zaman çizgiye veya geriye oynadık. Yediğimiz ilk golde dikine oynama şansımız vardı. Serginho orada açıkta boşta duruyordu ama o pası veremedik, topu kaybettik ve kontradan golü yedik. Böyle futbol oynanmaz. Bu yüzden çok sinirliyim. Risk almadan, bire birlerde adam adama oynayamazsan, hızlı oynayamazsan, hızlı düşünemezsen ve şut çekemezsen zaten maç kazanamazsın. Bugün bizim 6 şutumuz vardı. Bir takım evinde nasıl 6 şut atar? Bunu anlayamıyorum. Üçüncü bölgede çok zayıf bir takımız." ifadelerini kullandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamaktan hoşlanmadıklarını aktaran Licka, "Burada oynadığımız maçları kaybettik. Büyük bir stat. Geçen hafta Kasımpaşa maçını Başakşehir'in stadında oynadık. Orası gayet güzel bir stattı. Zemin de süper ama asla bunlar bahane değil. Çünkü kötü olan sadece biziz. Burada hoca benim. Sorumluluk bana ait. Analizimi yapacağım. Böyle devam edemeyiz. Bazı oyuncularımın zihniyetini ve karakterini değiştirmesi gerekiyor. Yoksa ben bu takımda büyük değişiklikler yapacağım." diye konuştu.