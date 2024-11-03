Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Çanakkale'yi Geride Bıraktı - Son Dakika
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Çanakkale'yi Geride Bıraktı

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Çanakkale\'yi Geride Bıraktı

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde J&M Çanakkale Belediyespor'u 62-60 yenerek 6. galibiyetini elde etti ve ligde 2. sıraya yükseldi.

03.11.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 8. hafta karşılaşmalarında J&M Çanakkale Belediyespor ile oynadığı maçı 62-60 kazanarak muhteşem bir galibiyete imza attı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak mücadele eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ligdeki altıncı galibiyetini aldı. J&M Çanakkale Belediyespor Takımı'nı evinde konuk eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibini 62-60 mağlup ederek sahada gülen taraf olmayı başardı. Kırmızı siyahlılar, elde ettikleri galibiyetle 2. sırada yer alan Çanakkale Belediyespor'u yenerek ligde ikinciliğe yükseldi.

Maçın başından sonuna kadar mücadeleyi elden bırakmayan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda Ronahi Zilan Kıran 19 sayı 5 ribaund, Dejah Monet Terrell 12 sayı 4 ribaund ile savunmada ve hücumda yıldızlaştı. Kaptan Yağmur Öztürk 12 sayı, 2 ribaund, Deniz Üstün 9 sayı 1 ribaund ile maçın diğer skorer isimleri oldular.

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan Turgutlu Belediyespor - Çanakkale Belediyespor maçını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, eşi Semra Maliz, Turgutlu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Turgutlu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve çok sayıda sporsever izledi.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Çanakkale Belediyespor Takımı ile oynadığımız maç sonucunda aldığımız galibiyet takımımızın moral ve motivasyonunun yükselmesi adına çok iyi geldi. Bu maçla ne kadar güçlü ve istekli olduğumuzu göstermiş olduk. Bu galibiyeti seriye dönüştürmeyi hedefleyerek önümüzdeki maçları peş peşe kazanmak istiyoruz. Maçımızda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ise ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Öncelikle sahada kazanma hedefiyle hırsı ve mücadelesinden vazgeçmeyerek bu güzel galibiyeti getiren oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Çok güzel, heyecanlı bir karşılaşma izledik. Takımımıza oynayacağı diğer maçlarda başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Çanakkale'yi Geride Bıraktı - Son Dakika

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