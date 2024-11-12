Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin Gelişim ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin Gelişim ile Karşılaşacak

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin Gelişim ile Karşılaşacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 15 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda ÇBK Mersin Gelişim ile karşı karşıya gelecek. Takıma destek olmak isteyenler için ücretsiz servis hizmeti sağlanacak.

12.11.2024 12:10  Güncelleme: 12:13
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının bu haftaki rakibi ÇBK Mersin Gelişim olacak. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 15 Kasım Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 10. hafta maçlarında Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin Gelişim ile karşı karşıya gelecek. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak ligde yer alan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı rakibini kendi sahasında konuk edecek. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı - ÇBK Mersin Gelişim mücadelesi 15 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda yaşanacak. TKBL'de dokuz haftası geride kalan kırmızı siyahlılar 4. sırada bulunurken rakibi 12. sıra yer alıyor.

Takıma destek olmak isteyen sporseverler için ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak. 15 Kasım Cuma günü saat 18.30'da Belediye Hizmet Binası önünden kalkacak servis araçları, maç bitiminin ardından Yıldırım Beyazıt Spor Salonu önünden hareket edecek.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Geçtiğimiz maçta maalesef son topta kaybettik. Mersin maçıyla birlikte bir galibiyet serisi daha yakalayarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Oyuncularımız özveriyle maçlara hazırlanıyorlar. Sahamızda ÇBK Mersin Gelişim takımı ile oynayacağımız maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm taraftarımızı takımımıza destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Kadın Basketbol Takımımız ligde çok güzel işler çıkarıyor. Takımımız her karşılaşmada olduğu gibi cuma günü de kazanmak için sahaya çıkacak. Bu anlamda taraftarımızın desteği çok önemli. Tüm halkımızı Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'na Manisa'nın tek kadın basketbol takımına destek olmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin Gelişim ile Karşılaşacak - Son Dakika

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