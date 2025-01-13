Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kırklareli\'yi Mağlup Ederek Galibiyet Serisini Sürdürdü

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, evinde oynadığı karşılaşmada Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 70-60'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, son 9 maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü ve ligdeki 2. sırasını korudu.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunda 17. haftadaki maçında Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 70-60'lık skorla mağlup etti. Maçın ilk periyodu dengeli bir oyunla geçerken, misafir takım Kırklareli Fen Bilimleri ilk bölümü 18-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren rakip ekip, devre arasına 35-33'lük skorla girdi. Ancak Turgutlu Belediyespor, üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele alarak 49-45'lik skorla öne geçti. Son periyotta ise üstün performans gösteren Manisa'nın tek kadın basketbol takımı, maçı 70-60 kazanarak evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Deniz Üstün, 17 sayı ve 4 ribaundluk performansla maçı adeta domine etti. Sümeyya Özcan 14 sayı, 4 ribaund, Ronahi Zilan Kıran 13 sayı, 10 ribaund ve Dejah Monet Terrell 10 sayı, 13 ribaund ile skora önemli katkı sağlayan oyuncular oldu.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Bu galibiyetle birlikte takımımız, ligdeki 15. galibiyetini alarak 33 puanla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Ayrıca, sezon boyunca evinde oynadığı tüm maçlarda yenilmezlik unvanını korumayı başardı. Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı gönülden kutluyorum. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onların desteğiyle bu başarılar daha da anlam kazanıyor. Turgutlu olarak sporun her dalında örnek bir kent olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA