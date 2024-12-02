Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesi'ni 47-78 Mağlup Etti - Son Dakika
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesi'ni 47-78 Mağlup Etti

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesi\'ni 47-78 Mağlup Etti

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, TKBL 12. haftasında Urla Belediyesi ile oynadığı maçı 47-78 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Ronahi Zilan Kıran öne çıkan oyuncu oldu.

02.12.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı deplasmanda rakibi Urla Balediyesini 47-78 yendi.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı TKBL'nin 12. haftasında Urla Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Urla 12 Eylül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma boyunca Turgutlu Belediyespor ekibi üstünlüğünü korumayı başardı. Maçın ilk yarısını 27-39 galibiyetle kapatan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maç sonunda ise rakibini 47-78 mağlup etti.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında Ronahi Zilan Kıran 18 sayı ve 7 ribaund ile maçın en büyük katkı sağlayan oyuncusu oldu. Dejah Monet Terrell 17 sayı, 17 ribaund, Sümayya Özcan 13 sayı, 10 ribaund, Deniz Üstün 12 sayı ve 13 ribaund ile maçın diğer skorer isimleri oldu.

Başkan Maliz takımı yalnız bırakmadı

Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz, eşi Semra Maliz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın, Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık ve çok sayıda Turgutlulu Urla'da oynanan müsabakada Kadın Basketbol Takımını yalnız bırakmayarak maçı tribünden izledi.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Maçın ilk anından itibaren üstünlüğümüzü koruduk ve başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok önemli bir galibiyete imza attılar. Önümüzdeki maçlarda da aynı hedef ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesi'ni 47-78 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesi'ni 47-78 Mağlup Etti - Son Dakika
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