Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Mersin’i 75-68 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Seçil Kauçuk Mersin Basketball Takımını 75-68 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, bu sezon oynadığı iki müsabakayı da kazanmasını bildi. Geçtiğimiz hafta Edirne DSİ'yi mağlup etmeyi başaran Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2. hafta maçlarında karşılaştığı Seçil Kauçuk Mersin Basketball Takımını evinde 75-68 yenerek iyi bir başlangıca imza attı.

Maçın başlangıç düdüğünden itibaren üstün mücadelesini sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımında, Ronahi Zilan Kıran ve Dejah Monet Terrell maçın yıldızlaşan isimleri oldu.

Ronahi Zilan Kıran, 21 sayı, 4 ribaund, Dejah Monet Terrell, 19 sayı, 7 ribaund, Deniz Üstün, 13 sayı, 8 ribaund, Sema Şenol 11 sayı, 2 ribaund ile takımın skorer oyuncuları oldular.

Başkan Çetin Akın, Belediyespor Başkanı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, karşılaşmayı tribünden takip etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Belediyespor Yöneticileri ve Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Seçil Kauçuk Mersin Basketball takımının mücadelesini tribünden takip ederek takıma destek oldu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Evimizde önemli bir galibiyet aldık. Maçın başlangıç düdüğünden itibaren galibiyet için ortaya koydukları mücadeleden dolayı bütün oyuncularımıza teşekkür ederim. Şimdi önümüzde Kırklareli Belediyesi ile oynayacağımız karşılaşma var. Hiç vakit kaybetmeden önümüzdeki maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz ve bütün maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Maç boyunca gösterdikleri güzel oyun ve üstün mücadelelerinden dolayı oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet elde ettik. Takımımıza oynayacakları müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA