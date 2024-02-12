Lidya Garden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı lider Zonguldak Spor Basket 67 Takımı\'nı konuk edecek

Lidya Garden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, lider Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'nı sahasında konuk edecek. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak karşılaşma 14 Şubat Çarşamba günü saat 18: 00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak yer alan Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sezonun zorlu karşılaşmalarından birisine çıkacak. Ligin liderlik koltuğuna oturan Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'nın konuk olacağı maçta Manisa temsilcileri, rakibine karşı tüm gücünü sahaya taşıyacak.
Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı-Zonguldak Spor Basket 67 karşılaşması 14 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. Girişlerin ücretsiz olacağı maç öncesinde saat 17.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden servis kalkacak.
Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kadın basketbol takımımız bu hafta lidere karşı oynayacak. Zorlu bir maç olacak ancak takımımızın tüm gücü ve ruhuyla sahada mücadele edeceğinden hiç şüphemiz yok. Bu önemli karşılaşmada taraftarlarımızın desteği çok kıymetli olacak. Bundan dolayı da bütün sporseverlerimizi basketbol maçına gelerek takımımıza destek olmaya bekliyoruz" dedi. - MANİSA
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