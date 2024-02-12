Lidya Garden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı lider Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'nı konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Lidya Garden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı lider Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'nı konuk edecek

Lidya Garden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı lider Zonguldak Spor Basket 67 Takımı\'nı konuk edecek

Lidya Garden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, lider Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'nı sahasında konuk edecek. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak karşılaşma 14 Şubat Çarşamba günü saat 18: 00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak.

12.02.2024 15:55  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lidya Garden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, lider Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'nı sahasında konuk edecek. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak karşılaşma 14 Şubat Çarşamba günü saat 18: 00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak yer alan Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sezonun zorlu karşılaşmalarından birisine çıkacak. Ligin liderlik koltuğuna oturan Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'nın konuk olacağı maçta Manisa temsilcileri, rakibine karşı tüm gücünü sahaya taşıyacak.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı-Zonguldak Spor Basket 67 karşılaşması 14 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. Girişlerin ücretsiz olacağı maç öncesinde saat 17.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden servis kalkacak.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kadın basketbol takımımız bu hafta lidere karşı oynayacak. Zorlu bir maç olacak ancak takımımızın tüm gücü ve ruhuyla sahada mücadele edeceğinden hiç şüphemiz yok. Bu önemli karşılaşmada taraftarlarımızın desteği çok kıymetli olacak. Bundan dolayı da bütün sporseverlerimizi basketbol maçına gelerek takımımıza destek olmaya bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Turgutlu Belediyesi, Zonguldak, Basketbol, Turgutlu, Maç, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Lidya Garden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı lider Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'nı konuk edecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:54:50. #1.11#
SON DAKİKA: Lidya Garden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı lider Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'nı konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement