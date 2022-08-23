Beşiktaş, transfer için gaza bastı! 4 ismin kadroya katılması için geri sayıma geçildi - Son Dakika
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Beşiktaş, transfer için gaza bastı! 4 ismin kadroya katılması için geri sayıma geçildi

23.08.2022 13:24
Beşiktaş, transfer için gaza bastı! 4 ismin kadroya katılması için geri sayıma geçildi

Transfer çalışmaları için gaza basan Beşiktaş, Dele Alli, Isak Hien, Siriki Dembele, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmak için son aşamaya geldi. Siyah beyazlıların, en kısa süre içinde bu isimlerle anlaşmaya varıldığını birer birer duyurması bekleniyor.

Lig başlamadan 6 transfer yapan Beşiktaş, takımdaki eksiklerin görülmesinden sonra 4 transfer daha yaparak bu sayıyı 10'a çıkartacak.

Stoper, orta saha, kanat ve 10 numara almak isteyen siyah beyazlılar çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

KESGİN VE ALLI İLE ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'la genç orta saha Kerem Atakan Kesgin için anlaşmalar tamanlanmış ve oyuncu ile resmi imza aşamasına gelinmişti. Bugün sağlık kontrolünden geçen Kerem'in gün içinde açıklanması bekleniyor. Beşiktaş 10 numara için de dünyaca ünlü Dele Alli için oyuncunun kulübü Everton ve kendisiyle hemen hemen tüm konularda anlaşma sağlamış ve imza aşamasına gelmiş durumda. Bu transferin de açıklanması an meselesi olarak görülüyor. Siyah beyazlılar stoper için de İsveç ligi takımlarından Djurgardens'de forma giyen Isak Hien ile de anlaşma aşamasına geldi. Isak Hien 23 yaşında ve 1.91 boyunda.

DEMBELE'NİN KİRALANMASI İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Beşiktaş son olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralayarak yapmak istiyor. İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, transfer için gaza bastı! 4 ismin kadroya katılması için geri sayıma geçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, transfer için gaza bastı! 4 ismin kadroya katılması için geri sayıma geçildi - Son Dakika
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