Teknik direktör dayanmıyor! Adıyaman FK'nın değiştirdiği hoca sayısı rekora koşuyor

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan istikrar problemi alt liglerde de kendini gösteriyor. 2018'de profesyonel liglerde mücadele etmeye başlayan Adıyaman FK değiştirdiği hoca sayısıyla ağızları açık bıraktı.

28 KEZ HOCA DEĞİŞTİRDİLER

2018'de ilk kez profesyonel lige yükselen ve 3. Lig'de boy gösteren Adıyaman FK aynı sezon küme düşerek Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tutmuştu. 2020'de tekrar 3. Lig'e yükselen Adıyaman, sonrasında ise 2. Lig'e çıkmıştı. Güneydoğu temsilcisi 3 sezonluk profesyonel lig sürecinde tam 28 kez hoca değiştirdi.

BİLGİN İLE YOLLAR AYRILDI

Adıyaman'da son olarak 10 gün önce göreve getirilen Süleyman Bilgin, geçen hafta Pazarspor'u 4-0 devirdikten sonra haftanın teknik direktörü seçilmişti. Ancak Adıyaman, Fethiyespor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından Bilgin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

"BANA VE EKİBİME YAPILANI KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şunu özellikle belirtmek istiyorum, ortada herhangi olumsuz bir durum yok iken kulüpten ayrılmamız kabul edilemez bir durumdur. Asıl üzüldüğüm nokta ise teknik ekibimdeki arkadaşlarımın 2. sözleşmeden dolayı bu sezon mağdur olmalarıdır. Kulüp kaleci antrenörü durumundan dolayı ceza aldığı için ekibimdeki kaleci antrenöründen rica edildi, bizde bize verilen vaatler doğrultusunda kabul ettik. Gelinen bu noktada bana ve ekibime yapılanları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum!" dedi.