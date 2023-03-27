Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

27.03.2023 16:12

1. Lig'de 2. sırada yer alan Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Üzülmez son 2 haftadır basın toplantılarında, bir teknik direktörün Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile görüştüğünü belirtmişti.

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibinde, İbrahim Üzülmez dönemi resmen sona erdi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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İbrahim Üzülmez, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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