Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

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1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibinde, İbrahim Üzülmez dönemi resmen sona erdi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.