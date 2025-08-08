Lig Maçları Ertelendi

SÜPER Lig'de bu hafta oynanması planlanan Fenerbahçe – Alanyaspor, Fatih Karagümrük – Başakşehir ve Kayserispor – Beşiktaş karşılaşmaları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun fikstürü nedeniyle ileri bir tarihe alındı.
Ertelenen maçlardan biri olan Fenerbahçe – Alanyaspor mücadelesine rağmen Akdeniz ekibi, planlarını değiştirmedi. İstanbul'a gelen Alanyaspor, boş geçen haftayı değerlendirmek için hazırlık maçına çıkacak. Turuncu-yeşilliler, yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Böylelikle lig maçları ertelenen Fatih Karagümrük ile Alanyaspor haftayı boş geçirmemiş olacaklar.
