Lig sonuncusu Karagümrük\'ten Fenerbahçe\'ye karşı \'\'Oley\'\' ve \'\'3-3-3\'\' tezahüratı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kaybetti.
Karagümrük'ün 15. dakikada Bartuğ Elmaz ile 1-0 öne geçtiği mücadelede, ilk yarının uzatmalarında Serginho skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe'ye net fırsat vermeyerek kalesini gole kapatan ev sahibi ekip, karşılaşmayı bu skorla tamamladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, üstün oyunla rakibini adeta sahadan silerken, maçın en çok konuşulan anlarından biri son bölümlerde yaşandı. Maçın son dakikalarında takımlarının pas yaptığı esnada tribünlerde "Oley" çekip ''3-3-3'' diye bağıran Fatih Karagümrük taraftarları, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
