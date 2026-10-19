Ligde 5. sıradaki Karşıyaka yarın evinde 13. sıradaki Vakıfbank\'ı ağırlayacak

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 3-2 yenilerek 3'üncü haftada mağlubiyetle tanışan Karşıyaka, yarın evinde Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde 5'inci sırada yer alan yeşil-kırmızılı takım, galibiyeti bulunmayan 13'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Gruptaki diğer maçlar ise şu şekilde:

13.30 İBB Spor-Bergama Bld

14.00 Yeşilyurt-Bodrumspor

16.00 Bahçelievler Bld-İzmir DSİ

18.00 Aydın BŞB-Denizli BŞB

19.00'da Altınordu-Akhisar Bld